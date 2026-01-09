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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με σύνδεση USB-C

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Κριτικές
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Αυτή η οθόνη Philips Brilliance με συνδεσιμότητα USB-C σάς απαλλάσσει από την ακαταστασία των καλωδίων. Απολαύστε ζωηρόχρωμες, ευκρινείς εικόνες 4K UHD, ασφαλή σύνδεση στο intranet και επαναφόρτιση του notebook σας, όλα ταυτόχρονα με ένα μόνο καλώδιο USB-C.
Δείτε όλα τα οφέλη

με την οθόνη με συνδεσιμότητα USB-C

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  • P Line

  • 32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB-C

Ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB τύπου C με παροχή ρεύματος. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Απλώς συνδέστε το notebook και αυτή την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C για να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.

Τροφοδοτήστε με ρεύμα και επαναφορτίστε το συμβατό notebook από την οθόνη

Αυτή η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή USB-C η οποία πληροί το πρότυπο USB Power Delivery. Με την έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε τώρα να τροφοδοτείτε ή να επαναφορτίζετε το συμβατό* σας notebook απευθείας από την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB-C.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

14

Κριτικές

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Πλεονεκτήματα

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Μειονεκτήματα

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Πλεονεκτήματα

10 bit color, HDR, contrast

Μειονεκτήματα

bright spots in corners

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Πλεονεκτήματα

funktioner

Μειονεκτήματα

inget

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  2. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  3. Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  5. Φωτεινότητα (τυπική): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  7. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  8. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  9. Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976

  10. Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.

  11. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  12. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.