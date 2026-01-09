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Μη διαθέσιμο πλέον
328P6VUBREB/00
P Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει ενσωματωμένη βάση σύνδεσης USB τύπου C με παροχή ρεύματος. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά σας όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το καλώδιο Ethernet RJ-45 στη βάση σύνδεσης της οθόνης. Απλώς συνδέστε το notebook και αυτή την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C για να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το notebook.
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.
Αυτή η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή USB-C η οποία πληροί το πρότυπο USB Power Delivery. Με την έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε τώρα να τροφοδοτείτε ή να επαναφορτίζετε το συμβατό* σας notebook απευθείας από την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB-C.
3.4
από 5
14
Κριτικές
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Πλεονεκτήματα
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Μειονεκτήματα
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Πλεονεκτήματα
10 bit color, HDR, contrast
Μειονεκτήματα
bright spots in corners
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Πλεονεκτήματα
funktioner
Μειονεκτήματα
inget
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Φωτεινότητα (τυπική): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976
Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.