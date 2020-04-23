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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία
Απολαύστε την απόλυτη καθηλωτική εμπειρία με τις κυρτές οθόνες της Philips. Η κυρτή οθόνη 32" E line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας Full HD. Χάρη στην τεχνολογία Ultra wide-color, τα χρώματα αποκτούν τέτοια ποιότητα που οι εικόνες σχεδόν ζωντανεύουν μπροστά σας!
E Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
4.2
από 5
59
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
tenorism
23/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Φοβερή οθόνη
Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.
Πλεονεκτήματα
Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.
Μειονεκτήματα
Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
ΚΩΣΤΑΣ Ξ.
26/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ
Πλεονεκτήματα
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μειονεκτήματα
ΚΑΝΕΝΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Chrtelematics
04/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο
Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.