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  • Energy Label Europe B
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.2

| (59) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία

Απολαύστε την απόλυτη καθηλωτική εμπειρία με τις κυρτές οθόνες της Philips. Η κυρτή οθόνη 32" E line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας Full HD. Χάρη στην τεχνολογία Ultra wide-color, τα χρώματα αποκτούν τέτοια ποιότητα που οι εικόνες σχεδόν ζωντανεύουν μπροστά σας!

Δείτε όλα τα οφέλη

Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

59

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Φοβερή οθόνη

Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.

Πλεονεκτήματα

Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.

Μειονεκτήματα

Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

26/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ

Πλεονεκτήματα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μειονεκτήματα

ΚΑΝΕΝΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26

04/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο

Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.