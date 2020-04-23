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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία
Απολαύστε την απόλυτη καθηλωτική εμπειρία με τις κυρτές οθόνες της Philips. Η κυρτή οθόνη 32" E line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας Full HD. Χάρη στην τεχνολογία Ultra wide-color, τα χρώματα αποκτούν τέτοια ποιότητα που οι εικόνες σχεδόν ζωντανεύουν μπροστά σας!
E Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
4.2
από 5
59
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
tenorism
23/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Φοβερή οθόνη
Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.
Πλεονεκτήματα
Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.
Μειονεκτήματα
Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
ΚΩΣΤΑΣ Ξ.
26/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ
Πλεονεκτήματα
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μειονεκτήματα
ΚΑΝΕΝΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Chrtelematics
04/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο
Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.