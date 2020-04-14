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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκθαμβωτικά χρώματα, απόλυτη καθηλωτική εμπειρία
Απολαύστε την απόλυτη καθηλωτική εμπειρία με τις κυρτές οθόνες της Philips. Η κυρτή οθόνη 32" E line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με ποιότητα εικόνας QHD μεγάλης ευκρίνειας. Χάρη στο Ultra wide-color, τα χρώματα αποκτούν τέτοια ποιότητα που οι εικόνες σχεδόν ζωντανεύουν μπροστά σας!
E Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
2560 x 1440 (QHD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
4.6
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Πλεονεκτήματα
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Μειονεκτήματα
Que no tenga 120Hz
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-13
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-13
Boudou
20/04/2020
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Πλεονεκτήματα
Ecran incurvé
Μειονεκτήματα
pas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-04-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-04-20
Paul1957
21/05/2019
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.