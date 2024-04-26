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Απλά καθηλωτική
Η καμπυλωτή οθόνη 32" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Η κρυστάλλινη ανάλυση 4K UHD και οι τεχνολογίες Ultra wide-color και Adaptive-Sync ζωντανεύουν κάθε σας εικόνα!
E Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
4.5
από 5
61
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/04/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ποιοτική οθόνη
Προσφέρει ξεκούραστη για τα μάτια εργασία, έχει εύκολο μενού ρυθμισεων, plug-n-play. Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από μια flat οθόνη.
Πλεονεκτήματα
Γωνία θέασης, χρώματα ξεκούραστα
Μειονεκτήματα
Απαιτεί μεγαλύτερο - σε βάθος γραφείο απ το μέσο ορο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2023-03-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2023-03-26
tas1948
29/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Απλα VFM
Πολυ καλο προιον, χωρις προβληματα, αψογη ευκρινεια, ευδιακριτες γραμματοσειρες σε οποιο dpi και να το βαλετε. Καταπληκτικη ευκρινεια στο gaming ειδικα. κυριολεκτικα δεν νομιζω να βρειτε κατι καλλυτερο.
Πλεονεκτήματα
Τα παντα
Μειονεκτήματα
drivers..για windows 10-11 Δωστε λιγο βαρος σε αυτο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-04-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-04-29
vtrai
18/10/2020
Ελλάδα
value for money
αξιοπιστία - πολυ καλη εικόνα - λειτουργει επτά μηνές συνεχώμενα - δεν ανεβάζει θερμοκρασία - είναι ξεκουραστη - εχει πολύ καλό σχεδιάσμό και βάση.
Πλεονεκτήματα
ξεκουραστη στην λειτουργία
Μειονεκτήματα
αναλυση ικανοποιητικη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2020-04-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2020-04-18
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.