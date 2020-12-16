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    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Gaming MonitorΟθόνη 4K HDR με Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε τη στιγμή

Η οθόνη UHD 4K Momentum με Ambiglow προσφέρει ένα νέο επίπεδο καθηλωτικής εμπειρίας. Η γρήγορη δράση φαίνεται αψεγάδιαστη χάρη στο Adaptive-sync και τη χαμηλή καθυστέρηση εισόδου. Η DisplayHDR 600 αποδίδει εξαιρετικά ευκρινή και ζωντανή ποιότητα εικόνας που σας κάνει να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη στιγμή

  • Momentum

  • 32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

DisplayHDR 600 για εξαιρετικά οπτικά χαρακτηριστικά

DisplayHDR 600 για εξαιρετικά οπτικά χαρακτηριστικά

Η οθόνη DisplayHDR 600 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία. Σε αντίθεση με άλλες "συμβατές με HDR" οθόνες, η αυθεντική DisplayHDR 600 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την υψηλή ένταση φωτεινότητας έως 600 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με εντυπωσιακά οπτικά χαρακτηριστικά, όπως πιο βαθύ και τονισμένο μαύρο. Αποδίδει μια πιο πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

7

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Πλεονεκτήματα

klasse Bilddarstellung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-09-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-09-08

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Πλεονεκτήματα

Freesync, lågresponstid, bra färger

Μειονεκτήματα

EJ Dolby Vison

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  3. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  4. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  5. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  6. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.