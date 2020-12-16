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Η οθόνη UHD 4K Momentum με Ambiglow προσφέρει ένα νέο επίπεδο καθηλωτικής εμπειρίας. Η γρήγορη δράση φαίνεται αψεγάδιαστη χάρη στο Adaptive-sync και τη χαμηλή καθυστέρηση εισόδου. Η DisplayHDR 600 αποδίδει εξαιρετικά ευκρινή και ζωντανή ποιότητα εικόνας που σας κάνει να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή.
Momentum
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.
Η οθόνη DisplayHDR 600 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία. Σε αντίθεση με άλλες "συμβατές με HDR" οθόνες, η αυθεντική DisplayHDR 600 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την υψηλή ένταση φωτεινότητας έως 600 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με εντυπωσιακά οπτικά χαρακτηριστικά, όπως πιο βαθύ και τονισμένο μαύρο. Αποδίδει μια πιο πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
3.9
από 5
7
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Πλεονεκτήματα
klasse Bilddarstellung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Πλεονεκτήματα
Freesync, lågresponstid, bra färger
Μειονεκτήματα
EJ Dolby Vison
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.