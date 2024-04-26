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Απλά καθηλωτική
Η καμπυλωτή οθόνη 32" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Η κρυστάλλινη ανάλυση QHD και οι τεχνολογίες Ultra wide-color και AMD FreeSync ζωντανεύουν κάθε σας εικόνα!
E Line
32 (31,5" / 80 εκ. διαγ.)
2560 x 1440 (QHD)
Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
Για έναν καθαρότερο χώρο εργασίας, αυτή η οθόνη διαθέτει μια κομψή λύση για τη διαχείριση καλωδίων. Δεν χρειάζεται να τυλίξετε τα καλώδια με επιπλέον εξαρτήματα συγκράτησης. Μια επιμήκης υποδοχή παρέχει κρυφή αποθήκευση για καλώδια. Κρύβει τα καλώδια και έχει μοναδική εμφάνιση που ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα, ειδικά σε μικρούς χώρους ή γραφεία που βλέπουν σε τοίχο ή παράθυρο. Αυτή η σχεδίαση τακτοποιεί τα ακατάστατα καλώδια, για ένα πιο οργανωμένο γραφείο.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
4.5
από 5
61
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/04/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ποιοτική οθόνη
Προσφέρει ξεκούραστη για τα μάτια εργασία, έχει εύκολο μενού ρυθμισεων, plug-n-play. Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από μια flat οθόνη.
Πλεονεκτήματα
Γωνία θέασης, χρώματα ξεκούραστα
Μειονεκτήματα
Απαιτεί μεγαλύτερο - σε βάθος γραφείο απ το μέσο ορο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2023-03-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2023-03-26
tas1948
29/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Απλα VFM
Πολυ καλο προιον, χωρις προβληματα, αψογη ευκρινεια, ευδιακριτες γραμματοσειρες σε οποιο dpi και να το βαλετε. Καταπληκτικη ευκρινεια στο gaming ειδικα. κυριολεκτικα δεν νομιζω να βρειτε κατι καλλυτερο.
Πλεονεκτήματα
Τα παντα
Μειονεκτήματα
drivers..για windows 10-11 Δωστε λιγο βαρος σε αυτο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-04-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-04-29
vtrai
18/10/2020
Ελλάδα
value for money
αξιοπιστία - πολυ καλη εικόνα - λειτουργει επτά μηνές συνεχώμενα - δεν ανεβάζει θερμοκρασία - είναι ξεκουραστη - εχει πολύ καλό σχεδιάσμό και βάση.
Πλεονεκτήματα
ξεκουραστη στην λειτουργία
Μειονεκτήματα
αναλυση ικανοποιητικη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2020-04-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2020-04-18
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.