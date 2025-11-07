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27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3 εκ.)
2560 x 1440 (Quad HD)
Προετοιμαστείτε για παιχνίδι μέχρι και 360 Hz με ευκρίνεια εικόνας που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Πετύχετε τους στόχους σας γρηγορότερα και σίγουρα με εκπληκτική ευκρίνεια: Τα παιχνίδια θα απεικονίζονται πεντακάθαρα, ενώ επιταχύνετε σε επίπεδα και αγωνίζεστε σε σκηνές.
Προστατέψτε τα πραγματικά χρώματα της οθόνης QD-OLED από το ξεθώριασμα με την πάροδο του χρόνου. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της οθόνης σας, αυτό το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένη επικάλυψη γραφενίου που διατηρεί την οθόνη κρύα. Το γραφένιο διατηρεί την ακεραιότητα της οθόνης, κατανέμοντας ομοιόμορφα τη θερμότητα που παράγεται από το μπλε φως που εκπέμπεται από την οθόνη σας και ψύχεται πιο αποτελεσματικά από τον γραφίτη. Για τους gamers, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε έχοντας τη σιγουριά ότι τα χρώματα στο παιχνίδι σας θα παραμείνουν τέλεια σε κάθε pixel.
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D ή εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σάς προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.
Βραβεία
4.8
από 5
6
Κριτικές
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Πλεονεκτήματα
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Darkpcrgb
22/03/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottima qualità del pannello
Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Τιμή χρόνου απόκρισης ίση με SmartResponse. Το μοτίβο μέτρησης είναι 1 οριζόντια γραμμή.
Κάλυψη DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC και περιοχή Adobe RGB βάσει CIE1976.
Ενεργά pixel: 2560 (Ο) x 1440 (Κ). Αριθμός συνολικών pixel: 2576 (Ο) x 1456 (Κ), επιπλέον pixel σε κάθε πλευρά, χώρος που προορίζεται για μετατόπιση pixel.
Ο λόγος του φωτός εκπομπής στο φάσμα 415 - 455 nm προς την εκπομπή στο φάσμα 400 - 500 nm πρέπει να είναι μικρότερος από 50%.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: Η βάση είναι κατασκευασμένη από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®