Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.