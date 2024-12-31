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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 εκ.)
2560 x 1440 (Quad HD)
Όταν παίζετε τα πιο έντονα παιχνίδια δράσης, η οθόνη Evnia της Philips προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 260 Hz με δυνατότητα επιτάχυνσης, ο οποίος ενισχύει την εξαιρετικά ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικά για παιχνίδια με γρήγορους ρυθμούς, όπως τα FPS και τα παιχνίδια αγώνων ταχύτητας, προσφέρει κορυφαία κίνηση και γραφικά ευκρίνειας. Θα ζήσετε μια έντονη εμπειρία καθηλωτικής απόλαυσης και θα νιώσετε πραγματικά ζωντανοί στο παιχνίδι.
Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.
Η οθόνη της Philips με Smart MBR 0,3 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία.
Βραβεία
Κριτικές
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο DP.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
Χρώματα οθόνης: Μπορείτε να φτάσετε τα 10 bit με το DP στα 200 Hz με ανάλυση QHD
Η λειτουργία υπερσυγχρονισμού αυξάνει τον εγγενή ρυθμό ανανέωσης, ωστόσο συνοδεύεται από ορισμένους σχετικούς κινδύνους. Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά μετά την επανεκκίνηση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση υπερσυγχρονισμού που βρίσκεται στο μενού OSD της οθόνης.
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: τα πόδια και η βάση των ακουστικών είναι κατασκευασμένα από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό και το πλαίσιο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας Stark Shadow Boost, ενώ είναι ενεργοποιημένη η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.