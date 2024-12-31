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27M2N3200S/01
Evnia 3000
27" (68,5 εκ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 180 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 180Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!
Αυτή η λειτουργία είναι φτιαγμένη για παιχνίδι γεμάτο δράση. Δεν προσφέρει μόνο παιχνίδι χωρίς θαμπάδα, αλλά συνδυάζεται επίσης καλά με υψηλούς ρυθμούς καρέ για τις καλύτερες και πιο ευκρινείς εικόνες, εγγυημένα.
Κριτικές
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P βάσει CIE1976
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: τα πόδια είναι κατασκευασμένα από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό και το πλαίσιο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.