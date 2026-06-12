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27M2N3200NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 εκ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 144 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή 2,4 φορές πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 144 Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.
Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!
3.0
από 5
1
Κριτική
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Η αξιολογηση έγινε για Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Η αξιολογηση έγινε για Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse.
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης εισόδου είναι μόνιμα ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.