ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Energy Label Europe F
    Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Energy Label Europe F
    Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι
  • Βυθιστείτε στο παιχνίδι

Evnia Gaming MonitorΟθόνη παιχνιδιού Quad HD

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Κριτικές

1 βραβείο

Βυθιστείτε στο παιχνίδι
Αυτή η οθόνη της Philips για gaming προσφέρει κρυστάλλινα γραφικά και ομαλό παιχνίδι. Το FreeSync, σε συνδυασμό με τον αστραπιαίο ρυθμό ανανέωσης 170 Hz με HDR, δημιουργούν μια απίθανη, ολοζώντανη εμπειρία. Η οθόνη διαθέτει λεπτό πλαίσιο και Ultra Wide-Color, για ακόμα πιο καθηλωτικές στιγμές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Βυθιστείτε στο παιχνίδι

  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 εκ.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Η τεχνολογία χρωμάτων IPS Nano επεκτείνει την γκάμα χρωμάτων για εντυπωσιακά γραφικά

Η τεχνολογία χρωμάτων IPS Nano επεκτείνει την γκάμα χρωμάτων για εντυπωσιακά γραφικά

Για κρίσιμες ανάγκες απεικόνισης, παιχνιδιών και παραγωγικότητας, η οθόνη Nano IPS παρέχει ακρίβεια χρωμάτων σε ευρεία γωνία προβολής χωρίς μετατόπιση χρωμάτων. Απολαύστε πλουσιότερα κόκκινα, πιο εντυπωσιακά πράσινα και βαθύτερα μπλε. Η τεχνολογία Ultra Wide-Color και IPS Nano Color χρησιμοποιεί νανοσωματίδια φωσφόρου ενισχυμένα με KSF για την απορρόφηση του επιπλέον φωτός που δημιουργείται από την οθόνη και παράγει εκπληκτικά, ολοζώντανα χρώματα. Οι οθόνες μας προσφέρουν έως και 98% κάλυψη του προτύπου γκάμας χρωμάτων DCI-P3 για την καθαρότητα των χρωμάτων, όπως ορίζεται από την Society of Motion Pictures and Television Engineers για την ποιότητα της κινηματογραφικής εικόνας.

AMD FreeSync™ Premium: χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, για ομαλό παιχνίδι

AMD FreeSync™ Premium: χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, για ομαλό παιχνίδι

Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Η τεχνολογία AMD FreeSync™ Premium προσφέρει στους σοβαρούς παίκτες μια ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, σε κορυφαία απόδοση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί, το παιχνίδι έχει σίγουρα υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση ρυθμού καρέ και χαμηλό χρόνο αναμονής.

Πιστοποιημένη συμβατότητα με NVIDIA® G-SYNC® για ομαλό και γρήγορο παιχνίδι

Πιστοποιημένη συμβατότητα με NVIDIA® G-SYNC® για ομαλό και γρήγορο παιχνίδι

Όταν παίζετε έντονα παιχνίδια με υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης, ενδέχεται να εμφανιστούν παραμορφώσεις της οθόνης χωρίς τον καλύτερο συγχρονισμό γραφικών. Αυτή η οθόνη της Philips έχει πιστοποιημένη συμβατότητα με NVIDIA® G-SYNC®, ενώ μειώνει τα "καψίματα" της οθόνης και συγχρονίζει το ρυθμό ανανέωσης με το αποτέλεσμα της κάρτας γραφικών σας, για πιο ομαλή εμπειρία παιχνιδιού. Οι σκηνές εμφανίζονται αμέσως, τα αντικείμενα φαίνονται πιο ευκρινή και το παιχνίδι είναι ομαλό, προσφέροντας μια εκπληκτική οπτική εμπειρία και ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image PBTAWARD12

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

4

Κριτικές

4
2
1

19/11/2022

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Πλεονεκτήματα

Qualità colori

Μειονεκτήματα

Porta USB rapida

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

08/09/2022

Italia

Italia

Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Πλεονεκτήματα

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Μειονεκτήματα

Nessuno.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

24/12/2022

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Πλεονεκτήματα

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Μειονεκτήματα

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο DP.

  3. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  5. Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  6. Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  7. Χρώματα οθόνης: 10 bit, μόνο με QHD στα 120 Hz

  8. DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  9. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  10. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  11. Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  13. Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®

  16. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.