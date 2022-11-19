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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 εκ.)
2560 x 1440 (QHD)
Για κρίσιμες ανάγκες απεικόνισης, παιχνιδιών και παραγωγικότητας, η οθόνη Nano IPS παρέχει ακρίβεια χρωμάτων σε ευρεία γωνία προβολής χωρίς μετατόπιση χρωμάτων. Απολαύστε πλουσιότερα κόκκινα, πιο εντυπωσιακά πράσινα και βαθύτερα μπλε. Η τεχνολογία Ultra Wide-Color και IPS Nano Color χρησιμοποιεί νανοσωματίδια φωσφόρου ενισχυμένα με KSF για την απορρόφηση του επιπλέον φωτός που δημιουργείται από την οθόνη και παράγει εκπληκτικά, ολοζώντανα χρώματα. Οι οθόνες μας προσφέρουν έως και 98% κάλυψη του προτύπου γκάμας χρωμάτων DCI-P3 για την καθαρότητα των χρωμάτων, όπως ορίζεται από την Society of Motion Pictures and Television Engineers για την ποιότητα της κινηματογραφικής εικόνας.
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Η τεχνολογία AMD FreeSync™ Premium προσφέρει στους σοβαρούς παίκτες μια ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, σε κορυφαία απόδοση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί, το παιχνίδι έχει σίγουρα υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση ρυθμού καρέ και χαμηλό χρόνο αναμονής.
Όταν παίζετε έντονα παιχνίδια με υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης, ενδέχεται να εμφανιστούν παραμορφώσεις της οθόνης χωρίς τον καλύτερο συγχρονισμό γραφικών. Αυτή η οθόνη της Philips έχει πιστοποιημένη συμβατότητα με NVIDIA® G-SYNC®, ενώ μειώνει τα "καψίματα" της οθόνης και συγχρονίζει το ρυθμό ανανέωσης με το αποτέλεσμα της κάρτας γραφικών σας, για πιο ομαλή εμπειρία παιχνιδιού. Οι σκηνές εμφανίζονται αμέσως, τα αντικείμενα φαίνονται πιο ευκρινή και το παιχνίδι είναι ομαλό, προσφέροντας μια εκπληκτική οπτική εμπειρία και ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Βραβεία
4.5
από 5
4
Κριτικές
Darkness78
19/11/2022
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Πλεονεκτήματα
Qualità colori
Μειονεκτήματα
Porta USB rapida
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Πλεονεκτήματα
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Μειονεκτήματα
Nessuno.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Packo75
24/12/2022
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Πλεονεκτήματα
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Μειονεκτήματα
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο DP.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Χρώματα οθόνης: 10 bit, μόνο με QHD στα 120 Hz
DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.