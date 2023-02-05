ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ετικέτα κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Ετικέτα κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

MonitorΟθόνη USB-C

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Κριτικές

Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας με USB-C

Αυτή η οθόνη πολλαπλών χρήσεων USB-C της Philips προσφέρει εγκατάσταση χωρίς ακαταστασία. Με ένα μόνο καλώδιο μπορείτε να βλέπετε ομαλά βίντεο υψηλής ανάλυσης, να μεταφέρετε δεδομένα και να φορτίζετε τον φορητό σας υπολογιστή. Πρόκειται για ένα πραγματικό κέντρο εργασιών για τους επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας με USB-C

  • Σειρά 3000

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.

Απρόσκοπτα ομαλό παιχνίδι με την τεχνολογία AMD FreeSync™

Απρόσκοπτα ομαλό παιχνίδι με την τεχνολογία AMD FreeSync™

Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.

Γρήγορη απόκριση MPRT 1ms για ευκρινή εικόνα και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού

Γρήγορη απόκριση MPRT 1ms για ευκρινή εικόνα και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού

Ο MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας) περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της θαμπής εικόνας και της εμφάνισης της καθαρής και ευκρινούς εικόνας. Η οθόνη για gaming της Philips με MPRT 1 ms εξαλείφει αποτελεσματικά τις κηλίδες και τη θολότητα της κίνησης, για ακριβή οπτικά στοιχεία με καλύτερα περιγράμματα, βελτιώνοντας την εμπειρία παιχνιδιού. Η καλύτερη επιλογή για να παίζετε εντυπωσιακά παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.3

από 5

3

Κριτικές

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Πλεονεκτήματα

Duidelijk en helder beeld

Μειονεκτήματα

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-28

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Μειονεκτήματα

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  5. Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  6. Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  7. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  8. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  10. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  11. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  12. Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες των χαρακτηριστικών.