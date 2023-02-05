2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
27E1N3300A/00
Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας με USB-C
Αυτή η οθόνη πολλαπλών χρήσεων USB-C της Philips προσφέρει εγκατάσταση χωρίς ακαταστασία. Με ένα μόνο καλώδιο μπορείτε να βλέπετε ομαλά βίντεο υψηλής ανάλυσης, να μεταφέρετε δεδομένα και να φορτίζετε τον φορητό σας υπολογιστή. Πρόκειται για ένα πραγματικό κέντρο εργασιών για τους επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει.
Σειρά 3000
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
Ο MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας) περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της θαμπής εικόνας και της εμφάνισης της καθαρής και ευκρινούς εικόνας. Η οθόνη για gaming της Philips με MPRT 1 ms εξαλείφει αποτελεσματικά τις κηλίδες και τη θολότητα της κίνησης, για ακριβή οπτικά στοιχεία με καλύτερα περιγράμματα, βελτιώνοντας την εμπειρία παιχνιδιού. Η καλύτερη επιλογή για να παίζετε εντυπωσιακά παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις.
2.3
από 5
3
Κριτικές
05/02/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Goed product; eenvoudig te installeren
Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.
Πλεονεκτήματα
Duidelijk en helder beeld
Μειονεκτήματα
Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-01-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-01-05
Negar
28/01/2023
Nederland
specification mismatch
On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-28
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-28
FrustKunde
13/12/2022
Suisse
USB Hub keine Funktion
Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.
Μειονεκτήματα
der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες των χαρακτηριστικών.