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  • Monitor Οθόνη LCD Full HD
    Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Monitor Οθόνη LCD Full HD
    Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
  • Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C

MonitorΟθόνη LCD Full HD

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C
Αυτή η οθόνη είναι κατασκευασμένη για να σας κρατά συνδεδεμένους. Με λειτουργίες όπως το USB-C 3.2 με Power Delivery, οι χρήστες μπορούν να φορτίζουν τη συνδεδεμένη συσκευή τους και να εργάζονται απρόσκοπτα, όλα με ένα μόνο καλώδιο. Επιπλέον, το μοναδικό καλώδιο είναι ιδανικό για έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με συνδεσιμότητα USB-C

  • Σειρά 1000

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ρυθμοί ανανέωσης 100 Hz για εξαιρετικά ομαλές εικόνες

Ρυθμοί ανανέωσης 100 Hz για εξαιρετικά ομαλές εικόνες

Αυτή η οθόνη της Philips ανανεώνει την εικόνα της οθόνης έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο, γεγονός που την κάνει πολύ πιο γρήγορη από μια τυπική οθόνη. Με ρυθμό καρέ 100 Hz, οι λάτρεις των παιχνιδιών μπορούν να βρίσκουν στην οθόνη τις κρίσιμες εικόνες που δείχνουν την κίνηση του εχθρού με εξαιρετικά ομαλή κίνηση, ώστε να μπορούν να τους στοχεύουν εύκολα.

Γρήγορη απόκριση MPRT 1ms για ευκρινή εικόνα και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού

Γρήγορη απόκριση MPRT 1ms για ευκρινή εικόνα και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού

Ο MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας) περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της θαμπής εικόνας και της εμφάνισης της καθαρής και ευκρινούς εικόνας. Η οθόνη για gaming της Philips με MPRT 1 ms εξαλείφει αποτελεσματικά τις κηλίδες και τη θολότητα της κίνησης, για ακριβή οπτικά στοιχεία με καλύτερα περιγράμματα, βελτιώνοντας την εμπειρία παιχνιδιού. Η καλύτερη επιλογή για να παίζετε εντυπωσιακά παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις.

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

28/05/2024

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Πλεονεκτήματα

Conectividad

Μειονεκτήματα

No regulable en altura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Πλεονεκτήματα

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  5. Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  6. Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  7. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  8. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  9. Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

  10. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.