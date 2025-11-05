2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Σειρά 1000
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Αυτή η οθόνη της Philips ανανεώνει την εικόνα της οθόνης έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο, γεγονός που την κάνει πολύ πιο γρήγορη από μια τυπική οθόνη. Με ρυθμό καρέ 100 Hz, οι λάτρεις των παιχνιδιών μπορούν να βρίσκουν στην οθόνη τις κρίσιμες εικόνες που δείχνουν την κίνηση του εχθρού με εξαιρετικά ομαλή κίνηση, ώστε να μπορούν να τους στοχεύουν εύκολα.
Ο MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας) περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της θαμπής εικόνας και της εμφάνισης της καθαρής και ευκρινούς εικόνας. Η οθόνη για gaming της Philips με MPRT 1 ms εξαλείφει αποτελεσματικά τις κηλίδες και τη θολότητα της κίνησης, για ακριβή οπτικά στοιχεία με καλύτερα περιγράμματα, βελτιώνοντας την εμπειρία παιχνιδιού. Η καλύτερη επιλογή για να παίζετε εντυπωσιακά παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις.
Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τη συμβατή συσκευή σας. Το λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε τη συμβατή συσκευή σας.
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Rafa2904
28/05/2024
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Πλεονεκτήματα
Conectividad
Μειονεκτήματα
No regulable en altura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Feature
13/12/2025
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Πλεονεκτήματα
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.