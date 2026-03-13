Ως επαγγελματίας φωτογράφος, επένδυσα σε δύο ίδιες Philips 27B1U7903, υποτίθεται flagship οθόνες της σειράς Brilliance, με Mini LED και Thunderbolt 4, ακριβώς επειδή χρειαζόμουν ένα σοβαρό, αξιόπιστο, επαγγελματικό dual monitor setup με χρωματική συνέπεια. Δεν αγόρασα “δύο οθόνες για το σπίτι”. Αγόρασα εργαλεία δουλειάς, σε premium κατηγορία, από ένα brand που περίμενα να σέβεται τον επαγγελματία χρήστη. Αυτό που πήρα τελικά ήταν ένα ακριβό μάθημα για το πόσο εύκολα καταρρέει η έννοια του “premium” όταν έρθει η ώρα της πραγματικής υποστήριξης. Η πρώτη μονάδα κατέληξε σε ολική βλάβη τροφοδοσίας. Νεκρή. Τέλος. Η δεύτερη, αν και παρέμενε αναμμένη, ήταν πρακτικά άχρηστη για επαγγελματική χρήση, αφού η ομοιομορφία φωτισμού και χρώματος είχε αλλοιωθεί σε βαθμό απαράδεκτο για οποιονδήποτε δουλεύει σοβαρά με εικόνα. Επειδή δεν μιλάω ποτέ στον αέρα, προχώρησα σε μετρήσεις με Spyder X Elite. Τα αποτελέσματα έδειξαν αποκλίσεις που δεν έχουν θέση σε υποτιθέμενο high end επαγγελματικό monitor. Με απλά λόγια, το ένα monitor πέθανε και το άλλο έπαψε να είναι αξιόπιστο. Και εκεί άρχισε το πραγματικά εξοργιστικό μέρος της ιστορίας. Αντί η Philips να διαχειριστεί την κατάσταση με στοιχειώδη σοβαρότητα, πρότεινε αρχικά ως λύση μια refurbished μονάδα. Δηλαδή, όταν ένας πελάτης έχει πληρώσει ακριβά για δύο κορυφαίες επαγγελματικές οθόνες, η “λύση” που του προτείνεται είναι να ρίξει τον πήχη και να δεχτεί μεταχειρισμένο προϊόν. Παρότι ήδη αυτό ήταν κατώτερο των περιστάσεων, δέχθηκα από ανάγκη, με σαφείς όρους: να είναι το ίδιο ακριβώς μοντέλο, με πλήρη εγγύηση και δικαίωμα επιστροφής αν παρουσιάζει πρόβλημα. Και τότε ήρθε το επόμενο επίπεδο προχειρότητας. Με ενημέρωσαν ουσιαστικά ότι ούτε αυτό που οι ίδιοι πρότειναν δεν υπήρχε διαθέσιμο. Με άλλα λόγια, πρώτα με οδήγησαν να δεχτώ μια λύση σαφώς κατώτερη από αυτό που είχα αγοράσει και μετά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσαν ούτε καν αυτή να στηρίξουν. Ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, τότε τι είναι; Και σαν να μην έφτανε αυτό, η επόμενη “εναλλακτική” που προτάθηκε ήταν μια 32 ιντσών gaming οθόνη. Εδώ πλέον δεν μιλάμε απλώς για κακή εξυπηρέτηση. Μιλάμε για πλήρη αποτυχία κατανόησης του ίδιου του προϊόντος που πούλησαν και του πελάτη στον οποίο το πούλησαν. Όταν κάποιος έχει επενδύσει σε matching dual professional setup για χρωματικά κρίσιμη εργασία, δεν του προτείνεις άσχετο gaming monitor άλλης κατηγορίας, άλλης φιλοσοφίας και άλλης χρήσης, σαν να του κάνεις χάρη. Αυτό δεν είναι σοβαρή τεχνική υποστήριξη. Είναι πρόχειρο ξεπέταγμα. Ακόμα χειρότερο ήταν το γεγονός ότι, ενώ είχαν ήδη στα χέρια τους φωτογραφικό υλικό και μετρήσεις που τεκμηρίωναν ξεκάθαρα το πρόβλημα, η διαδικασία συνέχισε με άσχετες κατευθύνσεις και ερωτήσεις που δεν άγγιζαν την ουσία. Αντί να αντιμετωπιστεί το πραγματικό ζήτημα, υπήρχε η αίσθηση ότι το μόνο που γινόταν ήταν ανακύκλωση διαδικασιών για να μετατεθεί η λύση, να χαθεί χρόνος και να εξαντληθεί ο πελάτης. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να είχε κάνει η Philips ήταν να εκδώσει μια σαφή επίσημη βεβαίωση αδυναμίας αντικατάστασης με ισοδύναμο προϊόν, ώστε να προχωρήσω άμεσα με τον πωλητή. Ούτε αυτό. Τελικά, η μόνη πλευρά που λειτούργησε με επαγγελματισμό ήταν το Amazon Italia, από όπου είχε γίνει η αγορά. Εκεί που ο κατασκευαστής απέτυχε να σταθεί στο ύψος της περίστασης, ο πωλητής κατάλαβε το αδιέξοδο και έδωσε πραγματική διέξοδο. Οπότε ναι, αυτή τη στιγμή επιστρέφω δύο οθόνες που αγοράστηκαν ως “ναυαρχίδες” και φεύγουν ως ένα από τα πιο απογοητευτικά κομμάτια εξοπλισμού που έχω βάλει ποτέ στον επαγγελματικό μου χώρο. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι χάλασαν. Προϊόντα χαλάνε. Συμβαίνει. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι η Philips, όταν ήρθε η ώρα να υποστηρίξει τις δικές της flagship οθόνες, φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων σε κάθε επίπεδο. Από premium προϊόν περίμενα premium αντιμετώπιση. Αντί γι’ αυτό, είδα προχειρότητα, ασυνέπεια, αδυναμία παροχής ισοδύναμης λύσης και προτάσεις που έδειχναν ότι κανείς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε πουληθεί και σε ποιον. Για εμένα, αυτή η εμπειρία κατέστρεψε πλήρως την εμπιστοσύνη μου στη Philips στα επαγγελματικά monitors υψηλής κατηγορίας, μια κατηγορία στην οποία, διαβάζοντας πλέον και τις εμπειρίες άλλων χρηστών, αμφιβάλλω σοβαρά αν αξίζει να βρίσκεται. Και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από μία απλή βλάβη.