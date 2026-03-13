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  • Ετικέτα κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Professional MonitorΟθόνη 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

2.8

| (6) Κριτικές

1 βραβείο

Απλά υπέροχη

Η οθόνη Philips Thunderbolt™ 4 προσφέρει μια ασφαλή, αξιόπιστη θέση σύνδεσης με ένα μόνο καλώδιο. Με οπίσθιο φωτισμό Mini LED και πιστοποίηση DisplayHDR™ 1400, σας παρέχει εξαιρετική απόδοση οθόνης και ακρίβεια χρωμάτων για τους χρήστες που τη χρειάζονται.

Δείτε όλα τα οφέλη

Mini LED με σύνδεση Thunderbolt

Απλά υπέροχη

  • Brilliance 7000

  • 68,6 εκ. (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Αστραπιαίες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, βίντεο και Ethernet

Αστραπιαίες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, βίντεο και Ethernet

Αυτή η οθόνη σύνδεσης της Philips είναι εξοπλισμένη με σύνδεση Thunderbolt™ 4. Σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες USB-C, η τεχνολογία Thunderbolt™ 4 παρέχει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 40 Gbps, υποστηρίζει βίντεο υψηλής ανάλυσης, προσφέρει μεταφορά πολλών ροών για αλυσιδωτή σύνδεση, παρέχει ισχύ έως 90W σε εξωτερικές συσκευές και μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή σύνδεση Ethernet 1 Gbit/s.

Απλή και πανίσχυρη αλυσιδωτή σύνδεση για ρύθμιση πολλών οθονών

Απλή και πανίσχυρη αλυσιδωτή σύνδεση για ρύθμιση πολλών οθονών

Η αλυσιδωτή σύνδεση σάς επιτρέπει τη ρύθμιση πολλαπλών οθονών και συσκευών από μία μόνο θύρα Thunderbolt στο φορητό σας υπολογιστή. Από τη θύρα Thunderbolt του φορητού υπολογιστή σας, συνδεθείτε σε αυτήν την οθόνη. Από τη δεύτερη θύρα Thunderbolt σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια δεύτερη οθόνη 4K.

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του TPV_AWARD-7185171

Κριτικές

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2.8

από 5

6

Κριτικές

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Πλεονεκτήματα

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Μειονεκτήματα

bis jetzt alles tip top

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Πλεονεκτήματα

Bildqualität und Thunderbolt

Μειονεκτήματα

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-09-26

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Πλεονεκτήματα

Calidad de imagen

Μειονεκτήματα

Altavoces

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-14

Η αξιολογηση έγινε για Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Ημερομηνία χρήσης 2023-05-14

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Τιμή χρόνου απόκρισης ίση με το SmartResponse

  3. DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976

  7. Κάλυψη REC 709 βάσει CIE1976

  8. Κάλυψη REC 2020 βάσει CIE1976

  9. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  10. Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η online μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

  11. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  12. Εάν η σύνδεση Ethernet σας φαίνεται αργή, μεταβείτε στο μενού OSD και επιλέξτε USB 3.0 ή νεότερης έκδοσης, που να υποστηρίζει ταχύτητα LAN έως 1G.

  13. Βάσει του βασικού δυναμικού εύρους (SDR ), το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας μπορεί να φτάσει τους 40°C.

  14. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.