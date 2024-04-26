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Απλά εκθαμβωτική
Η οθόνη 27" της σειράς E Line διαθέτει υπέροχες εικόνες και κομψή σχεδίαση, αποτελώντας μια στυλάτη προσθήκη στον χώρο εργασίας σας. Η κρυστάλλινη ανάλυση 4K UHD με ευρεία προβολή προσφέρει την ίδια κορυφαία ευκρίνεια και ολοζώντανα γραφικά από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης.
E Line
68,6 εκ. (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
4.5
από 5
61
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
26/04/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ποιοτική οθόνη
Προσφέρει ξεκούραστη για τα μάτια εργασία, έχει εύκολο μενού ρυθμισεων, plug-n-play. Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από μια flat οθόνη.
Πλεονεκτήματα
Γωνία θέασης, χρώματα ξεκούραστα
Μειονεκτήματα
Απαιτεί μεγαλύτερο - σε βάθος γραφείο απ το μέσο ορο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-26
tas1948
29/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Απλα VFM
Πολυ καλο προιον, χωρις προβληματα, αψογη ευκρινεια, ευδιακριτες γραμματοσειρες σε οποιο dpi και να το βαλετε. Καταπληκτικη ευκρινεια στο gaming ειδικα. κυριολεκτικα δεν νομιζω να βρειτε κατι καλλυτερο.
Πλεονεκτήματα
Τα παντα
Μειονεκτήματα
drivers..για windows 10-11 Δωστε λιγο βαρος σε αυτο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29
vtrai
18/10/2020
Ελλάδα
value for money
αξιοπιστία - πολυ καλη εικόνα - λειτουργει επτά μηνές συνεχώμενα - δεν ανεβάζει θερμοκρασία - είναι ξεκουραστη - εχει πολύ καλό σχεδιάσμό και βάση.
Πλεονεκτήματα
ξεκουραστη στην λειτουργία
Μειονεκτήματα
αναλυση ικανοποιητικη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-18
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
NTSC, DCI-P3, περιοχή Adobe RGB βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.