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Οθόνη LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.5

| (61) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απλά εκθαμβωτική

Η οθόνη 27" της σειράς E Line διαθέτει υπέροχες εικόνες και κομψή σχεδίαση, αποτελώντας μια στυλάτη προσθήκη στον χώρο εργασίας σας. Η κρυστάλλινη ανάλυση 4K UHD με ευρεία προβολή προσφέρει την ίδια κορυφαία ευκρίνεια και ολοζώντανα γραφικά από οποιαδήποτε μπροστινή γωνία θέασης.

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Απλά εκθαμβωτική

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας

Σύνδεση DisplayPort για εντυπωσιακά γραφικά

Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

61

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/04/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ποιοτική οθόνη

Προσφέρει ξεκούραστη για τα μάτια εργασία, έχει εύκολο μενού ρυθμισεων, plug-n-play. Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από μια flat οθόνη.

Πλεονεκτήματα

Γωνία θέασης, χρώματα ξεκούραστα

Μειονεκτήματα

Απαιτεί μεγαλύτερο - σε βάθος γραφείο απ το μέσο ορο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-26

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Απλα VFM

Πολυ καλο προιον, χωρις προβληματα, αψογη ευκρινεια, ευδιακριτες γραμματοσειρες σε οποιο dpi και να το βαλετε. Καταπληκτικη ευκρινεια στο gaming ειδικα. κυριολεκτικα δεν νομιζω να βρειτε κατι καλλυτερο.

Πλεονεκτήματα

Τα παντα

Μειονεκτήματα

drivers..για windows 10-11 Δωστε λιγο βαρος σε αυτο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-04-29

18/10/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

value for money

αξιοπιστία - πολυ καλη εικόνα - λειτουργει επτά μηνές συνεχώμενα - δεν ανεβάζει θερμοκρασία - είναι ξεκουραστη - εχει πολύ καλό σχεδιάσμό και βάση.

Πλεονεκτήματα

ξεκουραστη στην λειτουργία

Μειονεκτήματα

αναλυση ικανοποιητικη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-18

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, περιοχή Adobe RGB βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.