2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
276E9QDSB/01
Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
Η οθόνη E line της Philips συνδυάζει το κομψό ντιζάιν με την εξαιρετική απόδοση εικόνας. Μια οθόνη λεπτού πλαισίου Full HD με Ultra Wide-Color αποδίδει ρεαλιστικά γραφικά. Απολαύστε εξαιρετική προβολή με στυλάτη σχεδίαση.
E Line
68,6 εκ. (27")
Full HD (1920 x 1080)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
3.4
από 5
28
Κριτικές
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-21
dimitrisjack
03/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλά χρωματα
Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα
Πλεονεκτήματα
Δεν υπάρχει πλαίσιο
Μειονεκτήματα
Η βάση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-03
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-19
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το FreeSync και συνδυασμός αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.