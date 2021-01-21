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  • Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
    Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
  • Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
  • Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
  • Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
    Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
  • Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
  • Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Κριτικές

1 βραβείο

Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
Η οθόνη E line της Philips συνδυάζει το κομψό ντιζάιν με την εξαιρετική απόδοση εικόνας. Μια οθόνη λεπτού πλαισίου Full HD με Ultra Wide-Color αποδίδει ρεαλιστικά γραφικά. Απολαύστε εξαιρετική προβολή με στυλάτη σχεδίαση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-7185178

Κριτικές

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3.4

από 5

28

Κριτικές

21/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά

Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

03/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλά χρωματα

Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα

Πλεονεκτήματα

Δεν υπάρχει πλαίσιο

Μειονεκτήματα

Η βάση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το FreeSync και συνδυασμός αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

  5. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  6. Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.