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Μη διαθέσιμο πλέον
276E9QDSB/00
E Line
68,6 εκ. (27")
Full HD (1920 x 1080)
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Βραβεία
3.4
από 5
28
Κριτικές
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
dimitrisjack
03/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλά χρωματα
Θα το πρότεινα σίγουρα και σε κάποιον άλλον πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα
Πλεονεκτήματα
Δεν υπάρχει πλαίσιο
Μειονεκτήματα
Η βάση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το FreeSync και συνδυασμός αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.