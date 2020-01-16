2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.
4.0
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Πλεονεκτήματα
Very good price
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QSB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QSB Full HD LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-16
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Legolas_006
19/10/2021
España
Επαληθευμένος αγοραστής
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Πλεονεκτήματα
Buena resolución por buen precio
Μειονεκτήματα
Una sola entrada HDMI
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2021-04-19
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse