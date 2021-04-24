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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη Full HD LCD

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη

  • V Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία

Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

53

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

24/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Υπέροχο 27" monitor

Minimal design , κομψό 27" monitor, στα 75hz με hdmi, εύκολο μενού με όλες τις λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα

Εικόνα, Απόκριση, Μενού, design

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24

06/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή!

Ξεκούραστη στα μάτια, πολύ καλή ανάλυση, μεγάλη οθόνη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse