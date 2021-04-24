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Μη διαθέσιμο πλέον
Ζωντανές, ευκρινείς εικόνες, από άκρη σε άκρη
Μια τέλεια οθόνη χωρίς πλαίσιο που προσφέρει εκθαμβωτικές εικόνες από άκρη σε άκρη, σε ένα κομψό σχέδιο, για άνετη προβολή.
V Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.
4.3
από 5
53
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Alexandros643
24/04/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Υπέροχο 27" monitor
Minimal design , κομψό 27" monitor, στα 75hz με hdmi, εύκολο μενού με όλες τις λειτουργίες.
Πλεονεκτήματα
Εικόνα, Απόκριση, Μενού, design
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-24
Mag2405
06/09/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή!
Ξεκούραστη στα μάτια, πολύ καλή ανάλυση, μεγάλη οθόνη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 243V7QDSB Οθόνη Full HD LCD
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse