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Μη διαθέσιμο πλέον
273V5LHAB/00
V Line
68,6 εκ. (27")
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
3.9
από 5
57
Κριτικές
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
DiscoCerrado
30/09/2019
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Muy buena visión cromática.
Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.
Πλεονεκτήματα
Muy buen visionado.
Μειονεκτήματα
Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Davxgon
21/12/2015
España
Ideal para Mac
Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse