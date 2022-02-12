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  • Energy Label Europe A
    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Energy Label Europe A
    Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
  • Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Κριτικές
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν τη μεγάλη οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και στερεοφωνικά ηχεία, είναι μια σπουδαία επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

με στερεοφωνικά ηχεία

Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 68,6 εκ. (27")

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

57

Κριτικές

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

30/09/2019

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Muy buena visión cromática.

Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.

Πλεονεκτήματα

Muy buen visionado.

Μειονεκτήματα

Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.

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Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

21/12/2015

España

España

Ideal para Mac

Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

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