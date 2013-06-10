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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

273P3LPHES/00

4.7

| (13) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Η πρωτοποριακή οθόνη με PowerSensor εξοικονομεί ενέργεια

Η οικολογική και πιστοποιημένη με EPEAT Gold επαγγελματική οθόνη LED 273P3 με την έξυπνη τεχνολογία PowerSensor ανιχνεύει την παρουσία χρήστη και προσαρμόζει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας, εξοικονομώντας έως και 80% στους λογαριασμούς ρεύματος!

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Η πρωτοποριακή οθόνη με PowerSensor εξοικονομεί ενέργεια

  • P Line

  • 68,6 εκ. (27")

Ο PowerSensor εξασφαλίζει χαμηλά έξοδα χρήσης, εξοικονομώντας ενέργεια

Ο PowerSensor εξασφαλίζει χαμηλά έξοδα χρήσης, εξοικονομώντας ενέργεια

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος 'αισθητήρας ανθρώπων', ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων ώστε να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το γραφείο του, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 80 τοις εκατό και επιμηκύνοντας τη ζωή της οθόνης.

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Το EPEAT Gold εξασφαλίζει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Τα πιστοποιημένα μόνιτορ της Philips με EPEAT GOLD εξασφαλίζουν προστασία για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και είναι ενεργειακά αποδοτικά, εξασφαλίζοντας χαμηλές εκπομπές των επιβλαβών για το περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα EPEAT βοηθά του αγοραστές να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν μόνιτορ με βάση τα 51 περιβαλλοντικά κριτήρια που υποστηρίζει το Γραφείο Προστασίας του Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ (EPA). Η πιστοποίηση GOLD εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 30% του πλαστικού που χρησιμοποιείται αποτελεί ανακυκλωμένη ρητίνη, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη χρήση τοξικών και επικίνδυνων υλικών. Το EPEAT Gold ισχύει μόνο όταν η Philips καταχωρεί το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατάσταση καταχώρησης στη χώρα σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

13

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic VFM at this price point

Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

DOES WHAT IT SAYS ON BOX

I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

14/04/2014

Nederland

Nederland

is een zeer goed product

ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.