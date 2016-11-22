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Μη διαθέσιμο πλέον
Η πρωτοποριακή οθόνη με PowerSensor εξοικονομεί ενέργεια
Η οικολογική και πιστοποιημένη με EPEAT Gold επαγγελματική οθόνη LED 273P3 με την έξυπνη τεχνολογία PowerSensor ανιχνεύει την παρουσία χρήστη και προσαρμόζει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας, εξοικονομώντας έως και 80% στους λογαριασμούς ρεύματος!
P Line
68,6 εκ. (27")
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου ενσωματωμένα σε μία οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και τη σχεδίαση, δεν είναι ορατά.
Η βάση Super Ergo είναι μια φιλική προς το χρήστη βάση οθόνης της Philips που διαθέτει όχι μόνο δυνατότητα κλίσης και οριζόντιας περιστροφής, αλλά και ρύθμιση του ύψους και κάθετη περιστροφή έως 90 μοίρες, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει την οθόνη ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, για μέγιστη οπτική άνεση και αποδοτικότητα.
Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.