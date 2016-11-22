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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

273P3LPHEB/00

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Η πρωτοποριακή οθόνη με PowerSensor εξοικονομεί ενέργεια

Η οικολογική και πιστοποιημένη με EPEAT Gold επαγγελματική οθόνη LED 273P3 με την έξυπνη τεχνολογία PowerSensor ανιχνεύει την παρουσία χρήστη και προσαρμόζει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας, εξοικονομώντας έως και 80% στους λογαριασμούς ρεύματος!

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Η πρωτοποριακή οθόνη με PowerSensor εξοικονομεί ενέργεια

  • P Line

  • 68,6 εκ. (27")

Ενσωματωμένα ηχεία για ήχο χωρίς εμπόδια πάνω στην επιφάνεια εργασίας

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου ενσωματωμένα σε μία οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και τη σχεδίαση, δεν είναι ορατά.

Ρύθμιση ύψους για ιδανική θέση καθίσματος

Η βάση Super Ergo είναι μια φιλική προς το χρήστη βάση οθόνης της Philips που διαθέτει όχι μόνο δυνατότητα κλίσης και οριζόντιας περιστροφής, αλλά και ρύθμιση του ύψους και κάθετη περιστροφή έως 90 μοίρες, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει την οθόνη ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, για μέγιστη οπτική άνεση και αποδοτικότητα.

Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία

Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Η αξιολογηση έγινε για 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.