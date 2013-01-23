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  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
  • Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

273E3QHSB/00

4.5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης
Απολαύστε εικόνες εξαιρετικά υψηλής αντίθεσης με αυτήν την οθόνη LED AMVA. Με μεγάλο μέγεθος, ευρεία γωνία προβολής και φωτεινές, ολοζώντανες εικόνες, είναι έτοιμη να σας ψυχαγωγήσει.
Δείτε όλα τα οφέλη

για εξαιρετικά υψηλή αντίθεση και ζωντανές εικόνες

Οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • Οθόνη Full HD

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.

Ανάλυση 16:9 Full HD για παιχνίδια και βίντεο

Ανάλυση 16:9 Full HD για παιχνίδια και βίντεο

Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/01/2013

Italia

Italia

Abbagliante

Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

28/04/2013

France

France

Globalement, un très bon produit

Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

08/09/2013

Italia

Italia

Fa quello che deve ottimo per il lavoro

Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.