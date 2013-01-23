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Μη διαθέσιμο πλέον
E Line
68,6 εκ. (27")
Οθόνη Full HD
Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.
Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
utos75
08/09/2013
Italia
Fa quello che deve ottimo per il lavoro
Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED