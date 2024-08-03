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Ολοζώντανες, ευκρινείς εικόνες πέρα από τα όρια
Η ευρεία οθόνη Philips V Line χαρίζει προβολές πέρα από τα όρια, με απαραίτητες λειτουργίες και εκπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Η τεχνολογία Adaptive-Sync αποδίδει ομαλή αναπαραγωγή ήχου, ενώ τα αντιθαμβωτικά χαρακτηριστικά, η λειτουργία LowBlue και η απουσία τρεμοπαίγματος ξεκουράζουν τα μάτια.
V Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
4.2
από 5
12
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Πλεονεκτήματα
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Μειονεκτήματα
Not recognisable on system without drivers.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Πλεονεκτήματα
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Μειονεκτήματα
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-14
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.