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272E1SA/00
Απλά εκθαμβωτική
Η οθόνη 27" της σειράς E Line διαθέτει υπέροχες εικόνες και κομψή σχεδίαση, αποτελώντας μια στυλάτη προσθήκη στον χώρο εργασίας σας. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.
E Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Με τη νέα οθόνη της Philips, ξεχάστε όλα τα παραπάνω. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη στην τεχνολογία AMD FreeSync™ και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Κριτικές
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.