ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική

Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

272E1CA/00

4.5

| (61) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απλά καθηλωτική

Η καμπυλωτή οθόνη 27" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απλά καθηλωτική

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

61

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/04/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ποιοτική οθόνη

Προσφέρει ξεκούραστη για τα μάτια εργασία, έχει εύκολο μενού ρυθμισεων, plug-n-play. Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από μια flat οθόνη.

Πλεονεκτήματα

Γωνία θέασης, χρώματα ξεκούραστα

Μειονεκτήματα

Απαιτεί μεγαλύτερο - σε βάθος γραφείο απ το μέσο ορο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2023-03-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2023-03-26

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Απλα VFM

Πολυ καλο προιον, χωρις προβληματα, αψογη ευκρινεια, ευδιακριτες γραμματοσειρες σε οποιο dpi και να το βαλετε. Καταπληκτικη ευκρινεια στο gaming ειδικα. κυριολεκτικα δεν νομιζω να βρειτε κατι καλλυτερο.

Πλεονεκτήματα

Τα παντα

Μειονεκτήματα

drivers..για windows 10-11 Δωστε λιγο βαρος σε αυτο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2021-04-29

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 322E1C Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2021-04-29

18/10/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

value for money

αξιοπιστία - πολυ καλη εικόνα - λειτουργει επτά μηνές συνεχώμενα - δεν ανεβάζει θερμοκρασία - είναι ξεκουραστη - εχει πολύ καλό σχεδιάσμό και βάση.

Πλεονεκτήματα

ξεκουραστη στην λειτουργία

Μειονεκτήματα

αναλυση ικανοποιητικη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2020-04-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 272E1CA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2020-04-18

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.