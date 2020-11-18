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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Κριτικές

Απλά καθηλωτική

Η καμπυλωτή οθόνη 27" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απλά καθηλωτική

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής

Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

3

Κριτικές

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Πλεονεκτήματα

+++

Μειονεκτήματα

---

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-10-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Μειονεκτήματα

Lautsprecher defekt???

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-25

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Πλεονεκτήματα

Qualité d'image et prix

Μειονεκτήματα

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-06

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.