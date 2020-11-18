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271E1CA/00
Απλά καθηλωτική
Η καμπυλωτή οθόνη 27" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.
E Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.
Η οθόνη VA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
4.3
από 5
3
Κριτικές
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Πλεονεκτήματα
+++
Μειονεκτήματα
---
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Μειονεκτήματα
Lautsprecher defekt???
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-25
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Πλεονεκτήματα
Qualité d'image et prix
Μειονεκτήματα
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-06
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.