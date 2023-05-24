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Μη διαθέσιμο πλέον
271B8QJEB/00
Ευκρινής εικόνα, κορυφαία απόδοση
Ολοκληρώστε τις πιο σημαντικές εργασίες σας στην οθόνη Full HD 27" της Philips. Η Full HD εξαιρετικής ευκρίνειας σάς παρέχει το χώρο και την καθαρότητα που χρειάζεστε για την προβολή των εργασιών σας. Λειτουργίες, όπως η προσαρμογή ύψους, τα Flicker-free και LowBlue παρέχουν ξεκούραστη προβολή για τα μάτια σας.
B Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
3.8
από 5
29
Κριτικές
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Υπάλληλος της Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Πλεονεκτήματα
everything
Μειονεκτήματα
no rizz
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221B8LJEB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221B8LJEB LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-24
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Πλεονεκτήματα
Ottimo in tutto
Μειονεκτήματα
nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-27
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271B8QJEB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271B8QJEB LCD-Monitor
Ημερομηνία χρήσης 2019-12-01
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.