ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Evnia Gaming Monitor Οθόνη παιχνιδιού Full HD
    Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Evnia Gaming Monitor Οθόνη παιχνιδιού Full HD
    Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
  • Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού

Evnia Gaming MonitorΟθόνη παιχνιδιού Full HD

25M2N5200P/00

Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού
Μια οθόνη gaming που συνδυάζει τις καλύτερες δυνατότητες. Με SmartContrast, τεχνολογία AMD FreeSync Premium και ρυθμό ανανέωσης 280 Hz, αυτό το προϊόν υπόσχεται αδιάκοπο παιχνίδι χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς συμβιβασμούς στην απεικόνιση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μια κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5" / 62,2 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, για ομαλό παιχνίδι

AMD FreeSync™ Premium: χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, για ομαλό παιχνίδι

Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Η τεχνολογία AMD FreeSync™ Premium προσφέρει στους σοβαρούς παίκτες μια ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, σε κορυφαία απόδοση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί, το παιχνίδι έχει σίγουρα υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση ρυθμού καρέ και χαμηλό χρόνο αναμονής.

Ταχύτατος ρυθμός ανανέωσης 280Hz για πιο ομαλό παιχνίδι

Ταχύτατος ρυθμός ανανέωσης 280Hz για πιο ομαλό παιχνίδι

Η οθόνη Evnia 280 Hz της Philips δίνει νέα διάσταση στην εμπειρία παιχνιδιού. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε συνδυασμό με την τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης σας προσφέρει ένα καθηλωτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η ευρεία γωνία προβολής με την υψηλή ανάλυση προσφέρει μια ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού με αξεπέραστη ακρίβεια χρωμάτων. Εστιάστε στο παιχνίδι σας, καθώς η ρυθμιζόμενη βάση σάς προσφέρει την άνεση που σας αξίζει και η εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα εξασφαλίζει εύκολη προβολή, ώστε να μην ανησυχείτε για την υγεία σας.

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο DP.

  3. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  5. Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας

  6. Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  7. Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  9. Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®

  12. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.