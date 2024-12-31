Ταχύτατος ρυθμός ανανέωσης 280Hz για πιο ομαλό παιχνίδι

Η οθόνη Evnia 280 Hz της Philips δίνει νέα διάσταση στην εμπειρία παιχνιδιού. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε συνδυασμό με την τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης σας προσφέρει ένα καθηλωτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η ευρεία γωνία προβολής με την υψηλή ανάλυση προσφέρει μια ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού με αξεπέραστη ακρίβεια χρωμάτων. Εστιάστε στο παιχνίδι σας, καθώς η ρυθμιζόμενη βάση σάς προσφέρει την άνεση που σας αξίζει και η εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα εξασφαλίζει εύκολη προβολή, ώστε να μην ανησυχείτε για την υγεία σας.