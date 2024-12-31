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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5" / 62,2 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Η τεχνολογία AMD FreeSync™ Premium προσφέρει στους σοβαρούς παίκτες μια ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, σε κορυφαία απόδοση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί, το παιχνίδι έχει σίγουρα υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση ρυθμού καρέ και χαμηλό χρόνο αναμονής.
Η οθόνη Evnia 280 Hz της Philips δίνει νέα διάσταση στην εμπειρία παιχνιδιού. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε συνδυασμό με την τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης σας προσφέρει ένα καθηλωτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η ευρεία γωνία προβολής με την υψηλή ανάλυση προσφέρει μια ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού με αξεπέραστη ακρίβεια χρωμάτων. Εστιάστε στο παιχνίδι σας, καθώς η ρυθμιζόμενη βάση σάς προσφέρει την άνεση που σας αξίζει και η εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα εξασφαλίζει εύκολη προβολή, ώστε να μην ανησυχείτε για την υγεία σας.
Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.
Κριτικές
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο DP.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
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Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.