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  • Evnia Gaming Monitor Οθόνη παιχνιδιού Full HD
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  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
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  • Evnia Gaming Monitor Οθόνη παιχνιδιού Full HD
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  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
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Evnia Gaming MonitorΟθόνη παιχνιδιού Full HD

25M2N3200W/01

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Τα πάντα έχουν να κάνουν με την "όμορφη" ταχύτητα. Αυτή η οθόνη διαθέτει ρυθμό ανανέωσης 240 Hz και οθόνη Full HD 16:9, ώστε να μπορείτε να παίζετε σε ταχύτητα πραγματικού χρόνου με πεντακάθαρη και λεπτομερή απεικόνιση.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5" / 62,2 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανανέωσης 240 Hz για παιχνίδια χωρίς καθυστερήσεις

Εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανανέωσης 240 Hz για παιχνίδια χωρίς καθυστερήσεις

Όταν παίζετε τα πιο έντονα παιχνίδια δράσης, ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανανέωσης 240 Hz σας προσφέρει μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips επανασχεδιάζει την εικόνα της οθόνης έως και 240 φορές το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να είναι πιο γρήγορη από μια τυπική οθόνη. Ειδικά για παιχνίδια με γρήγορους ρυθμούς, όπως οι τίτλοι FPS και αγώνων ταχύτητας, τα 240 Hz προσφέρουν κορυφαία κίνηση και γραφικά ευκρίνειας. Με την οθόνη 240 Hz της Philips, οι σκηνές δράσης στο παιχνίδι εμφανίζονται χωρίς τρεμόπαιγμα και διπλά είδωλα. Θα ζήσετε μια πιο καθηλωτική εμπειρία με καλύτερη αίσθηση του παιχνιδιού.

Εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα 0,5 ms για ευκρινή εικόνα και ομαλό παιχνίδι

Εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα 0,5 ms για ευκρινή εικόνα και ομαλό παιχνίδι

Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Πλεονεκτήματα

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Μειονεκτήματα

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  4. Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  5. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  6. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.