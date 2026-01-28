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  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Energy Label Europe D
    Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
  • Διευρύνετε τον ορίζοντα των παιχνιδιών σας
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Evnia Gaming monitorΟθόνη παιχνιδιού Full HD

24M2N3200NF/00

4.3
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Αυτή η οθόνη IPS 24 ιντσών προσφέρει γραφικά εξαιρετικής ευκρίνειας για gaming. Με τον ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και Smart MBR 0,5 ms, μπορείτε να απολαμβάνετε πεντακάθαρα γραφικά και μια εμπειρία gaming υψηλής ποιότητας.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ρυθμοί ανανέωσης 144 Hz για εξαιρετικά ομαλές και ζωντανές εικόνες

Ρυθμοί ανανέωσης 144 Hz για εξαιρετικά ομαλές και ζωντανές εικόνες

Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 144 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή 2,4 φορές πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 144 Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ των συσκευών και της οθόνης

Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα 0,5 ms για ευκρινή εικόνα και ομαλό παιχνίδι

Εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα 0,5 ms για ευκρινή εικόνα και ομαλό παιχνίδι

Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
1

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Πλεονεκτήματα

Great colour balance and very responsive

Μειονεκτήματα

No USB C cable inncluded

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Πλεονεκτήματα

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Μειονεκτήματα

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.

  4. Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  5. Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  6. Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  8. Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®

  11. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.

  12. Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.