2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 144 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή 2,4 φορές πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 144 Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Η καθυστέρηση εισόδου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης μιας ενέργειας με τις συνδεδεμένες συσκευές και την προβολή του αποτελέσματος στην οθόνη. Η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της εισαγωγής μιας εντολής από τις συσκευές προς την οθόνη και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την αίσθηση ενώ παίζετε παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό για όσους παίζουν γρήγορα και ανταγωνιστικά παιχνίδια.
Η οθόνη Evnia της Philips με Smart MBR 0,5 ms εξαλείφει αποτελεσματικά το θάμπωμα και τη θολότητα στην κίνηση και παρέχει πιο ευκρινή και ακριβή γραφικά για βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού. Η γρήγορη δράση και οι θεαματικές μεταβάσεις αποδίδονται ομαλά. Η καλύτερη επιλογή για συναρπαστικά παιχνίδια γεμάτα αγωνία!
4.3
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Πλεονεκτήματα
Great colour balance and very responsive
Μειονεκτήματα
No USB C cable inncluded
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Πλεονεκτήματα
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Μειονεκτήματα
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Κάλυψη Adobe RGB και DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
Το Smart MBR προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το Smart MBR. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Το Smart MBR είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του Smart MBR μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να το απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Αυτή η οθόνη στοχεύει στην αειφορία: το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από 85% πλαστικό ανακυκλωμένο από τους καταναλωτές μας.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Διασύνδεση υποστήριξης NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το πρόγραμμα οδήγησης της NVIDIA® G-SYNC® στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει NVIDIA® G-SYNC®
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.