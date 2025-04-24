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Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Η τεχνολογία AMD FreeSync™ Premium προσφέρει στους σοβαρούς παίκτες μια ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς διακοπές και τρεμόπαιγμα, σε κορυφαία απόδοση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί, το παιχνίδι έχει σίγουρα υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση ρυθμού καρέ και χαμηλό χρόνο αναμονής.
Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 165 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 165Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.
Ο MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας) περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της θαμπής εικόνας και της εμφάνισης της καθαρής και ευκρινούς εικόνας. Η οθόνη για gaming της Philips με MPRT 1 ms εξαλείφει αποτελεσματικά τις κηλίδες και τη θολότητα της κίνησης, για ακριβή οπτικά στοιχεία με καλύτερα περιγράμματα, βελτιώνοντας την εμπειρία παιχνιδιού. Η καλύτερη επιλογή για να παίζετε εντυπωσιακά παιχνίδια με ευαισθησία στις απότομες κινήσεις.
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Πλεονεκτήματα
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Μειονεκτήματα
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
GeoV
05/02/2024
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Πλεονεκτήματα
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Μειονεκτήματα
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.