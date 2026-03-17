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  • Energy Label Europe D
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MonitorΟθόνη Full HD LCD

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Κριτικές
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Γνωρίστε την παραγωγικότητα σε Full HD. Αυτή η οθόνη είναι εξοπλισμένη με όλα τα βασικά εργαλεία εργασίας, όπως λειτουργία LowBlue για την προστασία των ματιών, τεχνολογία ευρείας προβολής IPS LED για εικόνες υψηλής ποιότητας και MPRT 1ms για ευκρινή γραφικά.
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  • Σειρά 1000

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ρυθμοί ανανέωσης 120Hz για εξαιρετικά ομαλές και ζωντανές εικόνες

Ρυθμοί ανανέωσης 120Hz για εξαιρετικά ομαλές και ζωντανές εικόνες

Ζείτε έντονες στιγμές με ανταγωνιστικά παιχνίδια; Τότε αυτό που ζητάτε είναι μια οθόνη με εξαιρετικά ομαλές εικόνες, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτή η οθόνη της Philips ανασχεδιάζει την οθόνη έως και 120 φορές/δευτερόλεπτο, δηλαδή πιο γρήγορα από μια τυπική οθόνη. Με χαμηλότερο ρυθμό καρέ, το πιο πιθανό είναι να βλέπετε τους εχθρούς σας να ξεπηδούν από το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να στοχεύετε. Με ρυθμό καρέ 120Hz, μπορείτε να βλέπετε ακόμη και τις πιο σημαντικές εικόνες αλλά και τους εχθρούς σας να κινούνται με απίστευτα ομαλή κίνηση, ώστε η στόχευση να είναι πλέον παιχνιδάκι. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και χωρίς "κοψίματα" οθόνης, αυτή η οθόνη Philips είναι σίγουρα ο ιδανικός σύντροφος στο παιχνίδι.

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

36

Κριτικές

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Πλεονεκτήματα

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Μειονεκτήματα

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Κάλυψη DCI-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC και περιοχή Adobe RGB βάσει CIE1976.

  2. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.

  5. Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.

  6. Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.