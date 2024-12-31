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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

249C4QSB/00

Εκπληκτικά όμορφη
Η νέα Blade 2 από τη Philips διαθέτει κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και οθόνη AMVA ευρείας προβολής, για κορυφαίες επιδόσεις
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικά λεπτή οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

Εκπληκτικά όμορφη

  • Blade 2

  • 24" (61 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση για μοντέρνα εμφάνιση

Η νέα σειρά οθονών της Philips αξιοποιεί την τεχνολογία των εξαιρετικά λεπτών LED τελευταίας γενιάς, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτά σχέδια σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η λεπτή σχεδίαση δεν χαρίζει απλώς πιο κομψή εμφάνιση στις οθόνες, αλλά εξοικονομεί και χώρο στο γραφείο!

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.