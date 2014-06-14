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  • Εκπληκτικά όμορφη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

249C4QHSB/00

5
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εκπληκτικά όμορφη
Η νέα Blade 2 από τη Philips διαθέτει κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και οθόνη AMVA ευρείας προβολής, για κορυφαίες επιδόσεις
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικά λεπτή οθόνη AMVA υψηλής απόδοσης

Εκπληκτικά όμορφη

  • Blade 2

  • 24" (61 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Οθόνη LED με AMVA για ευρεία προβολή, εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης και ζωντανές εικόνες

Η οθόνη AMVA LED της Philips χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία multi-domain κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική για φωτογραφίες, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς εικόνες ακόμα και από γωνία 90 μοιρών.

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση για μοντέρνα εμφάνιση

Η νέα σειρά οθονών της Philips αξιοποιεί την τεχνολογία των εξαιρετικά λεπτών LED τελευταίας γενιάς, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτά σχέδια σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η λεπτή σχεδίαση δεν χαρίζει απλώς πιο κομψή εμφάνιση στις οθόνες, αλλά εξοικονομεί και χώρο στο γραφείο!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.