ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

246E9QJAB/00

4.2

| (59) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση

Η οθόνη E line της Philips συνδυάζει το κομψό ντιζάιν με την εξαιρετική απόδοση εικόνας. Μια οθόνη λεπτού πλαισίου Full HD με Ultra Wide-Color αποδίδει ρεαλιστικά γραφικά. Απολαύστε εξαιρετική προβολή με στυλάτη σχεδίαση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση

  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Σύνδεση DisplayPort για εντυπωσιακά γραφικά

Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

59

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Φοβερή οθόνη

Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.

Πλεονεκτήματα

Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.

Μειονεκτήματα

Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

26/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ

Πλεονεκτήματα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μειονεκτήματα

ΚΑΝΕΝΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26

04/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο

Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  5. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  6. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.