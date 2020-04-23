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Μη διαθέσιμο πλέον
Εκθαμβωτικά χρώματα, κομψή σχεδίαση
Η οθόνη E line της Philips συνδυάζει το κομψό ντιζάιν με την εξαιρετική απόδοση εικόνας. Μια οθόνη λεπτού πλαισίου Full HD με Ultra Wide-Color αποδίδει ρεαλιστικά γραφικά. Απολαύστε εξαιρετική προβολή με στυλάτη σχεδίαση.
E Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
Το DisplayPort είναι μια ψηφιακή σύνδεση από υπολογιστή σε οθόνη χωρίς μετατροπή. Με υψηλότερες χωρητικότητες από τη σύνδεση DVI, μπορεί να υποστηρίξει καλώδιο έως 15 μέτρων και μεταφορά δεδομένων έως 10,8 Gbps/sec. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση και τη μηδενική καθυστέρηση, έχετε τους ταχύτερους ρυθμούς απεικόνισης και ανανέωσης - γεγονός που καθιστά το DisplayPort την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για γενική επαγγελματική ή οικιακή χρήση, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις των τρισδιάστατων παιχνιδιών και ταινιών, για επεξεργασία βίντεο και πολλά άλλα. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μέσω της χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
4.2
από 5
59
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
tenorism
23/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Φοβερή οθόνη
Άνετη στη χρήση, δεν κουράζει τα μάτια. Για δουλειά γραφείου είναι άψογη αλλά και για παιχνίδια μια χαρά, δεν είναι high end.
Πλεονεκτήματα
Όμορφη, πολύ ωραία χρώματα και ρυθμίσεις, έχει ηχεία.
Μειονεκτήματα
Θα προτιμούσα παραπάνω hdmi θύρες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
ΚΩΣΤΑΣ Ξ.
26/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 1080Χ1920 75ΗΖ
Πλεονεκτήματα
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μειονεκτήματα
ΚΑΝΕΝΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 278E9QJAB Κυρτή οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-26
Chrtelematics
04/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλεια οθόνη για το σπίτι και το γραφείο
Σε όλα είναι καταπληκτική, πεντακάθαρη εικόνα. Από τη συσκευασία φαίνεται η ποιότητα μόλις ανοίξεις το κουτί καταλαβαίνεις αμέσως τη ποιότητα κατασκευής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E9QJAB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-04
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.