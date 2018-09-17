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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
Αυτή η υπέροχη ευρεία οθόνη με Ultra Wide-Color προσφέρει ολοζώντανες αποχρώσεις, ενώ η κομψή της σχεδίαση χαρίζει μια ανάλαφρη πινελιά σε κάθε χώρο του γραφείου ή του σπιτιού σας.
E Line
24 (Δυνατότητα προβολής 23,6"/59,9 εκ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
4.3
από 5
26
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD
Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.