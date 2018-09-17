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Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα

Αυτή η υπέροχη ευρεία οθόνη με Ultra Wide-Color προσφέρει ολοζώντανες αποχρώσεις, ενώ η κομψή της σχεδίαση χαρίζει μια ανάλαφρη πινελιά σε κάθε χώρο του γραφείου ή του σπιτιού σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

σε κομψό σχεδιασμό

Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα

  • E Line

  • 24 (Δυνατότητα προβολής 23,6"/59,9 εκ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Το κορυφαίο γυαλιστερό φινίρισμα αναδεικνύει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

26

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 323E7QDAB Display LCD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας

  2. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  3. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  4. Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org

  5. Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.

  6. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.