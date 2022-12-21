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Οθόνη LCD

245E1S/00

4.1
| (28) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απλά εκθαμβωτική
Η οθόνη 24" της σειράς E Line διαθέτει υπέροχες εικόνες και κομψή σχεδίαση, αποτελώντας μια στυλάτη προσθήκη στον χώρο εργασίας σας. Εργαστείτε με πεντακάθαρες εικόνες Quad HD και απολαύστε ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.
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  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Πεντακάθαρες εικόνες με Quad HD 2560 x 1440 pixel

Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D ή εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σάς προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

28

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor!

Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming

Πλεονεκτήματα

sharp, non exhausting, vivid colors

Μειονεκτήματα

fixed stand with no height adjustment

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 275E1S LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 275E1S LCD monitor

02/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

A very impressive, cheap 1440p monitor

Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).

Πλεονεκτήματα

Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility

Μειονεκτήματα

Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 245E1S LCD monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 245E1S LCD monitor

11/11/2023

Italia

Italia

Ottima qualità

Molto luminoso, colori perfetti... vale pienamente quel che costa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 245E1S Monitor LCD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 245E1S Monitor LCD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  3. Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.