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Ολοζώντανες, ευκρινείς εικόνες πέρα από τα όρια
Η ευρεία οθόνη Philips V Line χαρίζει προβολές πέρα από τα όρια, με απαραίτητες λειτουργίες και εκπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Η τεχνολογία Adaptive-Sync αποδίδει ομαλή αναπαραγωγή ήχου, ενώ τα αντιθαμβωτικά χαρακτηριστικά, η λειτουργία LowBlue και η απουσία τρεμοπαίγματος ξεκουράζουν τα μάτια.
V Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Απολαύστε βελτιωμένη άνεση και αναγνωσιμότητα κατά την ανάγνωση μεγάλων εγγράφων με πολύ κείμενο. Η λειτουργία EasyRead δημιουργεί μια εμπειρία προβολής σαν σε πραγματικό χαρτί, η οποία είναι πιο ήπια για τα μάτια σας καθώς προσαρμόζει τα χρώματα και τα επίπεδα ζουμ της οθόνης, τα οποία προσομοιώνουν την αίσθηση ανάγνωσης σε πραγματικό χαρτί στην ψηφιακή σας οθόνη.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
4.2
από 5
12
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Πλεονεκτήματα
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Μειονεκτήματα
Not recognisable on system without drivers.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 272V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Πλεονεκτήματα
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Μειονεκτήματα
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 242V8A LCD monitor
Ημερομηνία χρήσης 2021-08-14
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.