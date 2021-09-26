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  • Monitor Οθόνη LCD με SmoothTouch
    Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Monitor Οθόνη LCD με SmoothTouch
    Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
  • Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch

MonitorΟθόνη LCD με SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch
Μια στιβαρή οθόνη αφής με αντοχή στο νερό και στη σκόνη για ευέλικτη χρήση παντού, και μια αρθρωτή βάση που λυγίζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σας προσφέρει απλή και πανέξυπνη χρήση σε όλες τις εφαρμογές, ενώ αυξάνει ιδιαίτερα την παραγωγικότητά σας.
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Εκθαμβωτική διαδραστική οθόνη με SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση

Οθόνη SmoothTouch για φυσική, ομαλή απόκριση

Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.

Η μπροστινή επιφάνεια της οθόνης πληροί το πρότυπο IP65 για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Η μπροστινή επιφάνεια της οθόνης πληροί το πρότυπο IP65 για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Σε περιβάλλοντα που δεν είναι ιδανικά, χρειάζεστε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα. Η βαθμολογία Ingress Protection (IP) καθορίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC/EN 60529 και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των επιπέδων σφράγισης των ηλεκτρικών διατάξεων έναντι εισβολής από ξένα σώματα και υγρασία. Αυτή η οθόνη Philips πληροί τις διεθνείς αξιολογήσεις IP για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κι έτσι είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

12

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

26/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Monitor !

great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available

Πλεονεκτήματα

4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand

Μειονεκτήματα

the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 252B9 LCD monitor with PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 252B9 LCD monitor with PowerSensor

11/10/2020

Portugal

Portugal

Excelente para trabalhar com um portátil.

Produto de excelente qualidade e versátil. Vem equipado com os cabos necessários.

Πλεονεκτήματα

Todas que se possam imaginar

Μειονεκτήματα

Não encontrei

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Monitor LCD com USB-C

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Monitor LCD com USB-C

13/10/2021

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips et rien d'autre

Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Υλικό και πάχος γαντιού: νιτρίλιο (0,15 χιλ.), βαμβάκι (0,31 χιλ.), CPE (0,03 χιλ.), PVC (0,12 χιλ.)

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στη λειτουργία αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "SmoothTouch" στο εγχειρίδιο χρήσης.

  5. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  6. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.