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B Line
24 (23,8" / 60,5 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Αυτή η οθόνη της Philips χρησιμοποιεί τεχνολογία projected capacitive 10 σημείων αφής, με γυαλί σε ολόκληρη την επιφάνειά της για ομαλή απόκριση. Τώρα μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις νέες δυνατότητες των εφαρμογών αφής και να δώσετε ζωή σε παλαιότερες εφαρμογές. Αγγίξτε και πληκτρολογήστε και με τα 10 δάχτυλα ή παίξτε συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια με τους φίλους σας. Συνεργαστείτε διαδραστικά με συναδέλφους στη δουλειά σας ή στο σχολείο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά σας.
Σε περιβάλλοντα που δεν είναι ιδανικά, χρειάζεστε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα. Η βαθμολογία Ingress Protection (IP) καθορίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC/EN 60529 και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των επιπέδων σφράγισης των ηλεκτρικών διατάξεων έναντι εισβολής από ξένα σώματα και υγρασία. Αυτή η οθόνη Philips πληροί τις διεθνείς αξιολογήσεις IP για την αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κι έτσι είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πιτσιλιές νερού και τη συσσώρευση σκόνης που επιφέρει η καθημερινότητα.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
4.4
από 5
12
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Πλεονεκτήματα
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Μειονεκτήματα
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 252B9 LCD monitor with PowerSensor
jvmonteiro
11/10/2020
Portugal
Excelente para trabalhar com um portátil.
Produto de excelente qualidade e versátil. Vem equipado com os cabos necessários.
Πλεονεκτήματα
Todas que se possam imaginar
Μειονεκτήματα
Não encontrei
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Monitor LCD com USB-C
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Monitor LCD com USB-C
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Υλικό και πάχος γαντιού: νιτρίλιο (0,15 χιλ.), βαμβάκι (0,31 χιλ.), CPE (0,03 χιλ.), PVC (0,12 χιλ.)
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στη λειτουργία αφής, ανατρέξτε στην ενότητα "SmoothTouch" στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.