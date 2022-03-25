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  • Απλά καθηλωτική
  • Απλά καθηλωτική

MonitorΚαμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

241E1SCA/00

4.1

| (22) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απλά καθηλωτική

Η καμπυλωτή οθόνη 24" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.

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Απλά καθηλωτική

  • E Line

  • 24 (23,6" / 59,9 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

HDMI για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Λειτουργία παιχνιδιών SmartImage βελτιστοποιημένη για παίκτες

Στη νέα οθόνη της Philips για παιχνίδια, το OSD γρήγορης πρόσβασης έχει μικροσυντονιστεί για παίκτες. Με τη λειτουργία "FPS" (first person shooting) βελτιώνονται τα σκούρα θέματα στα παιχνίδια, ώστε να βλέπετε τα κρυμμένα αντικείμενα στις σκοτεινές περιοχές. Με τη λειτουργία "Racing", εκτελείται προσαρμογή της οθόνης με ταχύτερο χρόνο απόκρισης, πολλά χρώματα και προσαρμογές της εικόνας. Η λειτουργία "RTS" (Λειτουργία στρατηγικής πραγματικού χρόνου) διαθέτει μια ειδική λειτουργία SmartFrame που σάς επιτρέπει την επισήμανση συγκεκριμένων περιοχών και τις προσαρμογές μεγέθους και εικόνας. Με τις λειτουργίες Gamer 1 (Παίκτης 1) και Gamer 2 (Παίκτης 2) μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σας ρυθμίσεις με βάση τα διαφορετικά παιχνίδια, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

22

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

25/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ ωραία γωνία θέασης

Πολύ ωραία γωνία θέασης και ότι πρέπει για δουλειά γραφείου. Στον ένα μήνα χρήσης είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τα ενσωματωμένα ηχεία είναι μια χαρά για βασική δουλειά γραφείου, αλλά χωρίς δυνατό ήχο.

Πλεονεκτήματα

Τιμή αγοράς, γωνίες θέασης, η ύπαρξη ενσωματωμένων ηχείων

Μειονεκτήματα

Σε προβολή μαύρου στην οθόνη, φαίνεται στο κάτω μέρος ένα μικρό λευκό φως

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241E1SCA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2021-02-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241E1SCA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD

Date of Use 2021-02-25

12/11/2020

Italia

Italia

Molto funzionale

Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

20/03/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Qualidade de imagem e descanso da visão garantida

pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem

Πλεονεκτήματα

curvo e qualidade da imagem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

  2. Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.

  3. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.