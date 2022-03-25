2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Απλά καθηλωτική
Η καμπυλωτή οθόνη 24" της σειράς E Line προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, ενώ διαθέτει κομψή σχεδίαση. Απολαύστε ευκρινείς εικόνες Full HD και ομαλή δράση με την τεχνολογία AMD FreeSync.
E Line
24 (23,6" / 59,9 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.
Στη νέα οθόνη της Philips για παιχνίδια, το OSD γρήγορης πρόσβασης έχει μικροσυντονιστεί για παίκτες. Με τη λειτουργία "FPS" (first person shooting) βελτιώνονται τα σκούρα θέματα στα παιχνίδια, ώστε να βλέπετε τα κρυμμένα αντικείμενα στις σκοτεινές περιοχές. Με τη λειτουργία "Racing", εκτελείται προσαρμογή της οθόνης με ταχύτερο χρόνο απόκρισης, πολλά χρώματα και προσαρμογές της εικόνας. Η λειτουργία "RTS" (Λειτουργία στρατηγικής πραγματικού χρόνου) διαθέτει μια ειδική λειτουργία SmartFrame που σάς επιτρέπει την επισήμανση συγκεκριμένων περιοχών και τις προσαρμογές μεγέθους και εικόνας. Με τις λειτουργίες Gamer 1 (Παίκτης 1) και Gamer 2 (Παίκτης 2) μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές σας ρυθμίσεις με βάση τα διαφορετικά παιχνίδια, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση.
4.1
από 5
22
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Spike 8407
25/03/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ ωραία γωνία θέασης
Πολύ ωραία γωνία θέασης και ότι πρέπει για δουλειά γραφείου. Στον ένα μήνα χρήσης είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τα ενσωματωμένα ηχεία είναι μια χαρά για βασική δουλειά γραφείου, αλλά χωρίς δυνατό ήχο.
Πλεονεκτήματα
Τιμή αγοράς, γωνίες θέασης, η ύπαρξη ενσωματωμένων ηχείων
Μειονεκτήματα
Σε προβολή μαύρου στην οθόνη, φαίνεται στο κάτω μέρος ένα μικρό λευκό φως
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241E1SCA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-02-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 241E1SCA Καμπυλωτή οθόνη LCD Full HD
Date of Use 2021-02-25
Enrimar
12/11/2020
Italia
Molto funzionale
Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Ortsac
20/03/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Qualidade de imagem e descanso da visão garantida
pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem
Πλεονεκτήματα
curvo e qualidade da imagem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.
Η μέγιστη ανάλυση είναι κατάλληλη μόνο για είσοδο HDMI.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.