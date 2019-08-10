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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη LCD με PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ευκρίνεια προβολής, καλή απόδοση

Η οθόνη με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 85% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον

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με PowerSensor

Ευκρίνεια προβολής, καλή απόδοση

  • B Line

  • 24 (24,1" / 61,1 εκ. διαγ.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Το PowerSensor μειώνει έως και 70% την κατανάλωση ενέργειας

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος 'αισθητήρας ανθρώπων', ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων ώστε να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το γραφείο του, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 70 τοις εκατό και επιμηκύνοντας τη ζωή της οθόνης.

Τεχνολογία IPS για πλήρη χρώματα και ευρεία οπτική γωνία

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Έξοδος DisplayPort για σύνδεση πρόσθετων οθονών

Με την έξοδο DisplayPort, μπορείτε να συνδέσετε πολλές οθόνες υψηλής ανάλυσης με μόνο ένα καλώδιο από την πρώτη οθόνη στον υπολογιστή. Χάρη στη δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης πολλών οθονών, έχετε ένα καθαρό γραφείο χωρίς καλώδια να σας εμποδίζουν.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

  2. Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

  3. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  4. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse