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Μη διαθέσιμο πλέον
Ευκρίνεια προβολής, καλή απόδοση
Η οθόνη με PowerSensor της Philips, κατασκευασμένη κατά 85% από πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση και με περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το περιβάλλον
B Line
24 (24,1" / 61,1 εκ. διαγ.)
1920 x 1200 (WUXGA)
Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος 'αισθητήρας ανθρώπων', ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπερύθρων ώστε να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το γραφείο του, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 70 τοις εκατό και επιμηκύνοντας τη ζωή της οθόνης.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Με την έξοδο DisplayPort, μπορείτε να συνδέσετε πολλές οθόνες υψηλής ανάλυσης με μόνο ένα καλώδιο από την πρώτη οθόνη στον υπολογιστή. Χάρη στη δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης πολλών οθονών, έχετε ένα καθαρό γραφείο χωρίς καλώδια να σας εμποδίζουν.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse