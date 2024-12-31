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Μη διαθέσιμο πλέον
239C4QSB/00
Blade 2
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Η νέα σειρά οθονών της Philips αξιοποιεί την τεχνολογία των εξαιρετικά λεπτών LED τελευταίας γενιάς, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτά σχέδια σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η λεπτή σχεδίαση δεν χαρίζει απλώς πιο κομψή εμφάνιση στις οθόνες, αλλά εξοικονομεί και χώρο στο γραφείο!
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