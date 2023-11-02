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  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
  • Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

236V4LAB/00

4.1
| (23) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την ελκυστική οθόνη με τη γυαλιστερή σχεδίαση. Εξοπλισμένη με στερεοφωνικά ηχεία και λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή!
Δείτε όλα τα οφέλη

με στερεοφωνικά ηχεία

Εξαιρετικές εικόνες LED με ζωντανά χρώματα

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Πανίσχυρος ήχος με δύο ηχεία 2W RMS

Πλέον μπορείτε να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο σε όλα τα πολυμέσα και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τον υπέροχο ήχο που παράγουν, τα ενσωματωμένα ηχεία σάς βοηθούν να απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων και να εξοικονομήσετε χώρο στο γραφείο σας.

Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

23

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.