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  • Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη
  • Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη 3D LCD, με οπίσθιο φωτισμό LED

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη
Τα παιχνίδια 3D στη LED Philips 236G θα σας καθηλώσουν. Με τη μεγάλη οθόνη, τα γυαλιά 3D χωρίς τρεμόπαιγμα και τις πολλές εισόδους HDMI, το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό!
Δείτε όλα τα οφέλη

Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη

  • G Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Γυαλιά 3D με τεχνολογία FPR

Easy 3D για εμπειρία παιχνιδιού χωρίς τρεμόπαιγμα

Με το Easy 3D μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης 3D χάρη σε μια απόδοση απαλλαγμένη από το τρεμόπαιγμα και το φαινόμενο της "εικόνας διπλού ειδώλου". Τα συμβατά γυαλιά 3D είναι ελαφριά και δεν χρειάζονται μπαταρίες. Μην περιμένετε άλλο για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες τηλεόρασης 3D στο σπίτι σας!

Γυαλιά 3D χωρίς τρεμόπαιγμα για άνετη θέαση

Ψυχαγωγηθείτε με τα ελαφριά, πρακτικά γυαλιά 3D με πόλωση. Τα γυαλιά 3D χωρίς τρεμόπαιγμα δεν είναι απλώς εύκολα στην αντικατάσταση και τη συντήρηση, αλλά διατίθενται και σε προσιτή τιμή, ώστε να μπορεί πλέον κάθε μέλος της οικογένειας να έχει το δικό του ζευγάρι. Επειδή δεν χρειάζονται μπαταρίες ή καλώδια, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για όση ώρα θέλετε.

Μετατροπή 2D σε 3D με πλήκτρο άμεσης πρόσβασης

Μετατρέψτε τη συλλογή σας 2D σε 3D με το πάτημα ενός κουμπιού! Δείτε με άλλο μάτι την αγαπημένη σας συλλογή από παιχνίδια, ταινίες και βίντεο 2D, χάρη σε αυτή τη λειτουργία που ελέγχεται εύκολα μέσω ενός πλήκτρου συντόμευσης στο πλαίσιο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

7

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

23/08/2012

España

España

Me encanta su resolución! :)

Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε 3D για πολλή ώρα.

  2. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους κατά την προβολή 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών.

  3. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία 3D και την υγεία σας.

  4. Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάρτα VGA και τις υπόλοιπες απαιτήσεις της λειτουργίας 3D, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.