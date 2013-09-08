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Μη διαθέσιμο πλέον
G Line
23" (58,4 cm)
Γυαλιά 3D με τεχνολογία FPR
Με το Easy 3D μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης 3D χάρη σε μια απόδοση απαλλαγμένη από το τρεμόπαιγμα και το φαινόμενο της "εικόνας διπλού ειδώλου". Τα συμβατά γυαλιά 3D είναι ελαφριά και δεν χρειάζονται μπαταρίες. Μην περιμένετε άλλο για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες τηλεόρασης 3D στο σπίτι σας!
Ψυχαγωγηθείτε με τα ελαφριά, πρακτικά γυαλιά 3D με πόλωση. Τα γυαλιά 3D χωρίς τρεμόπαιγμα δεν είναι απλώς εύκολα στην αντικατάσταση και τη συντήρηση, αλλά διατίθενται και σε προσιτή τιμή, ώστε να μπορεί πλέον κάθε μέλος της οικογένειας να έχει το δικό του ζευγάρι. Επειδή δεν χρειάζονται μπαταρίες ή καλώδια, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για όση ώρα θέλετε.
Μετατρέψτε τη συλλογή σας 2D σε 3D με το πάτημα ενός κουμπιού! Δείτε με άλλο μάτι την αγαπημένη σας συλλογή από παιχνίδια, ταινίες και βίντεο 2D, χάρη σε αυτή τη λειτουργία που ελέγχεται εύκολα μέσω ενός πλήκτρου συντόμευσης στο πλαίσιο.
4.7
από 5
7
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
lovezno07
23/08/2012
España
Me encanta su resolución! :)
Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε 3D για πολλή ώρα.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους κατά την προβολή 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών.
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία 3D και την υγεία σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάρτα VGA και τις υπόλοιπες απαιτήσεις της λειτουργίας 3D, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.