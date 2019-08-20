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Μη διαθέσιμο πλέον
231TE4LB/00
Motivo
23" (58,4 cm)
Οθόνη Full HD
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Ένας ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης ενσωματωμένος σε οθόνη, για λήψη και προβολή τηλεοπτικών σημάτων υψηλής ποιότητας από διάφορες πηγές.
Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίζει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.
3.7
από 5
26
Κριτικές
Δημήτρης64
20/08/2019
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
GIANVAT
28/11/2013
Italia
CARATTERISTICHE ECCELENTI
ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED