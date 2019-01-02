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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Όλα όσα χρειάζεστε σε ένα λιτό σχέδιο: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4000 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και περισσότερες δυνατότητες, όπως οι εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI. Η ιδανική επιλογή για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας.
56 εκ. (22")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Χρησιμοποιήστε την τηλεόρασή σας ως οθόνη. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να την συνδέσετε με καλώδιο VGA και είστε έτοιμοι.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Κομψή, μικρή και ελαφριά. Μια τηλεόραση με μικρή οθόνη, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα στην κουζίνα, να ενημερώνεστε για να νέα της επικαιρότητας ενώ εργάζεστε, αλλά και να μαθαίνετε το σκορ του τελευταίου αγώνα ενώ κάνετε μπάρμπεκιου. Μια απόλυτα φορητή τηλεόραση που πηγαίνει παντού!
4.4
από 5
22
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ziebie
02/01/2019
Deutschland
gute externe anschlussmöglichkeiten
klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Annika87
31/05/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Absolut Benutzerfreundlich!
Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Heide47
25/02/2017
Suisse
Dieses Produkt hat sehr viele nützliche Funktionen.
Der Fernseher hat sehr viele Funktionen.Die Installation der Sat Sender ist etwas unklar da es mehrere Möglichkeiten gibt.Bei der Tastenübersicht der Fernbedienung auf Seite 16 Oben ist ein Fehler:Taste 5 falsch beschrieben nicht SETUP sondern FORMAT. Taste 4 nicht FORMAT sondern SETUP.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.