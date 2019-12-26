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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΛεπτή τηλεόραση LED Full HD

22PFH4000/88

3.5

| (65) Κριτικές

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Όλα όσα χρειάζεστε σε ένα λιτό σχέδιο: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4000 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και περισσότερες δυνατότητες, όπως οι εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI. Η ιδανική επιλογή για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας.

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Με Digital Crystal Clear

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 56 εκ. (22")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/C

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Μια μικρή, φορητή τηλεόραση, σχεδιασμένη για να πηγαίνει παντού

Κομψή, μικρή και ελαφριά. Μια τηλεόραση με μικρή οθόνη, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα στην κουζίνα, να ενημερώνεστε για να νέα της επικαιρότητας ενώ εργάζεστε, αλλά και να μαθαίνετε το σκορ του τελευταίου αγώνα ενώ κάνετε μπάρμπεκιου. Μια απόλυτα φορητή τηλεόραση που πηγαίνει παντού!

Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

65

Κριτικές

26/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

η αξιοπιστία του προϊόντος. Σχεση ποιοτητας και τιμης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2017-12-26

27/12/2023

España

España

SI SE ORGANIZAN LOS CANALES

hay que crear favoritos primero en lista de canales y luego en cada canal favorito botón verde para organizar ,se sitúan en el numero que desees. me costo horas pero lo logre gracias a una reseña que vi aqui, Gracias

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-27

19/02/2022

España

España

Muy buena

Hace cinco años que la tengo, y nunca un problema, sigue como el primer día, muy ligera, ideal para transportarla .

Πλεονεκτήματα

Todo

Μειονεκτήματα

Nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Ημερομηνία χρήσης 2020-02-19

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.