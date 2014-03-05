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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη IPS LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

229C4QHSW/00

4.8
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εκπληκτικά όμορφη
Η νέα Blade 2 από τη Philips διαθέτει κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και οθόνη IPS ευρείας προβολής, για κορυφαίες επιδόσεις
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικά λεπτή οθόνη IPS υψηλής απόδοσης

Εκπληκτικά όμορφη

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 εκ.)

  • Οθόνη Full HD

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Office, Image, Entertainment, Economy κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση για μοντέρνα εμφάνιση

Η νέα σειρά οθονών της Philips αξιοποιεί την τεχνολογία των εξαιρετικά λεπτών LED τελευταίας γενιάς, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτά σχέδια σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η λεπτή σχεδίαση δεν χαρίζει απλώς πιο κομψή εμφάνιση στις οθόνες, αλλά εξοικονομεί και χώρο στο γραφείο!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

05/03/2014

Italia

Italia

Qulità immagine eccellente

Qualità immagine,facilità d'uso, aspetto,veramenteottimi.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

09/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze

Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze in quanto avevo bisogno di luminosità anche da angolazioni più accentuate.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

22/09/2013

België

België

MENU D UTILISATION CONVIVIAL

Menu et utilisation aisée. Il n'y a pas grad chose d'autres à dire sur un écran. Luminosité correcte et menu complet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.